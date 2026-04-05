Caos en festival: vehículo embiste a multitud y deja al menos 15 heridos en EE.UU.

El hecho ocurrió durante la celebración del Año Nuevo Lao en Luisiana. El conductor fue detenido y autoridades descartan, por ahora, que se trate de un acto intencional.

Al menos 15 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, luego de que un automóvil embistiera a una multitud durante un desfile por el Año Nuevo Lao en el estado de Luisiana, Estados Unidos.

El incidente se registró este sábado en una zona rural entre Broussard y New Iberia, donde se desarrollaba el evento cultural que congrega cada año a cientos de familias.

Escenas de emergencia

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas tendidas en el suelo mientras equipos de emergencia acudían al lugar.

En las imágenes también se observa a bomberos asistiendo a una persona que quedó atrapada debajo del vehículo, el cual terminó en una zanja a lo largo del recorrido del desfile.

Atención a los heridos

La empresa Acadian Ambulance informó que desplegó un operativo con 10 ambulancias y un helicóptero, trasladando a varios heridos, incluidos dos pacientes por vía aérea.

La emergencia fue atendida alrededor de las 14:30, según el reporte oficial.

Conductor bajo custodia

El conductor del vehículo fue aprehendido por la Policía, mientras se llevan adelante las investigaciones para determinar las causas del hecho.

“Según la investigación preliminar, esto no parece un acto intencional”, señaló Rebecca Melancon, portavoz policial.

Reacción de autoridades y organizadores

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, expresó su solidaridad con las víctimas.

“Oramos por todos los afectados y agradecemos a los socorristas que acudieron a la escena”, indicó.

Por su parte, los organizadores del festival manifestaron su consternación y anunciaron que están a la espera de información oficial.

“Oramos por las víctimas y sus familias en este momento difícil”, señalaron en un comunicado.

Evento tradicional

El desfile forma parte de una celebración de tres días del Año Nuevo Lao, que se realiza en Lanxang Village, cerca del templo budista Wat Thammarattanaram.

El evento incluye gastronomía, música en vivo y actividades culturales, atrayendo a miles de asistentes cada año.

Las autoridades continúan investigando el hecho mientras se evalúa si el festival podrá retomar sus actividades en las próximas horas.

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