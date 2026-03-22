Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que su país podría atacar centrales eléctricas en Irán si no se garantiza la apertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

“Si Irán no abre totalmente (...) el estrecho de Ormuz en 48 horas, Estados Unidos atacará y arrasará con sus centrales eléctricas”, escribió en su red Truth Social.

Escalada de tensión

El mensaje se produce después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses informaran que han debilitado la capacidad de Irán para amenazar la navegación en la zona, tras atacar un arsenal subterráneo en la costa iraní.

Según el Comando Central de EE.UU., la instalación almacenaba misiles de crucero antibuque y otros equipos militares.

Punto clave para el petróleo

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier tensión en la zona en un factor de impacto global.

En las últimas semanas, las restricciones al paso de buques han reducido el tráfico marítimo y presionado al alza los precios del crudo.

Contexto del conflicto

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se acerca al mes de duración, sin una señal clara sobre su evolución.

Trump también ha solicitado apoyo a aliados internacionales para asegurar la navegación en la zona, aunque hasta el momento no se han confirmado despliegues adicionales.

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