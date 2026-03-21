EE.UU. afirma que debilitó a Irán tras atacar arsenal en el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguraron haber debilitado la capacidad militar de Irán en el estrecho de Ormuz tras atacar un arsenal subterráneo en la costa de ese país, en el marco del conflicto que se desarrolla desde hace tres semanas.

El jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, informó que la operación incluyó el uso de bombas de 5.000 libras contra una instalación donde, según indicó, se almacenaban misiles de crucero antibuque, lanzaderas móviles y otros equipos militares.

Objetivos del ataque

De acuerdo con la versión oficial, el sitio era utilizado para monitorear y amenazar el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Además del arsenal, EE.UU. afirmó haber neutralizado infraestructura de inteligencia y sistemas de radar, utilizados para seguir el movimiento de buques en la zona.

“Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación (...) se ha visto mermada”, sostuvo Cooper.

Impacto en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que convierte cualquier tensión en la zona en un factor clave para los mercados energéticos.

Desde el inicio del conflicto, se ha registrado una disminución en el tráfico marítimo, lo que ha contribuido a la subida de los precios del crudo a nivel internacional.

Escalada del conflicto

Estados Unidos indicó que, desde el inicio de la operación militar, ha atacado más de 8.000 objetivos, incluidos unos 130 navíos iraníes.

El presidente Donald Trump instó a aliados internacionales a sumarse a operaciones de seguridad en la zona, aunque hasta el momento no se han confirmado despliegues adicionales por parte de otros países.

Washington sostiene que mantiene superioridad aérea en la región, mientras que Irán habría perdido parte de su capacidad operativa.

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