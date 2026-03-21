Fue condenado por error y recuperó su libertad tras 19 años en prisión

Un hombre en Nueva York recuperó su libertad tras pasar casi dos décadas en prisión por un delito que no cometió. Se trata de Kenneth Windley, de 61 años, cuya condena fue anulada luego de que la fiscalía reconociera errores en el proceso y surgieran nuevas pruebas.

Windley había sido arrestado en 2005 y condenado en 2007 por un robo de poco más de 500 dólares, pese a sostener su inocencia desde el inicio. La anulación judicial se produjo tras la confesión de los verdaderos responsables, quienes admitieron el delito ante las autoridades.

Un caso basado en pruebas cuestionadas

La condena se apoyó principalmente en el testimonio de la víctima, quien lo identificó en una rueda de reconocimiento. También influyeron antecedentes previos del acusado y el uso de una orden de pago vinculada al robo.

Sin embargo, durante el proceso se ignoraron pistas clave que apuntaban a otros sospechosos. Años después, con apoyo externo, Windley logró ubicar a los verdaderos autores y conseguir sus declaraciones.

Nuevas pruebas y decisión judicial

Los dos hombres confesaron el asalto y aseguraron que Windley no tuvo participación. Según la fiscalía, estas declaraciones habrían generado dudas suficientes para evitar la condena si se conocían en el juicio original.

El fiscal de Brooklyn, Eric Gonzalez, señaló que el caso es “una advertencia” sobre cómo una investigación sin el debido análisis puede derivar en errores graves.

Justicia tardía

Aunque se identificó a los responsables, no se pudieron presentar nuevos cargos debido a la prescripción del caso. Además, la víctima falleció durante los años que Windley permaneció en prisión.

Tras recuperar su libertad, el hombre afirmó: “Me costó 20 años, pero dicen que ya lo corrigieron. Eso es lo que importa”.

El caso expone las consecuencias de errores judiciales y fallas en los procesos de investigación, que pueden derivar en condenas injustas y años de privación de libertad.

Con información de Infobae.

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