“Estoy agradecido”: el último mensaje de Chuck Norris días antes de su muerte

El actor y artista marcial Chuck Norris, fallecido a los 86 años, dejó un último mensaje público que hoy cobra relevancia entre sus seguidores. Días antes de su muerte, el protagonista de cine de acción compartió una publicación en redes sociales con motivo de su cumpleaños.

El 10 de marzo, Norris publicó un video en el que se le veía entrenando y boxeando al aire libre, acompañado de un mensaje en el que destacaba su estado físico y su gratitud. “¡Hoy cumplo 86! No hay nada como un poco de acción para hacerte sentir joven”, escribió.

Un mensaje de gratitud

En esa misma publicación, el actor expresó: “Estoy agradecido por otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo”. También dedicó palabras a sus seguidores: “Gracias por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo ha significado más de lo que imaginan”.

En otra frase que circuló ampliamente, Norris resumió su actitud frente al paso del tiempo: “Yo no envejezco, yo subo de nivel”.

Reacciones tras su fallecimiento

La noticia de su muerte fue confirmada por su familia un día después de reportarse su hospitalización. En un comunicado, lo describieron como un “marido devoto, padre y abuelo cariñoso”, y destacaron su impacto tanto en el cine como en la vida de quienes lo rodeaban.

Figuras del cine de acción como Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren expresaron su pesar y recordaron su legado dentro y fuera de la pantalla.

Un legado más allá del cine

Chuck Norris alcanzó fama mundial por películas como Desaparecido en combate y La fuerza Delta, además de la serie Walker, Texas Ranger. Con el tiempo, su figura trascendió el cine para convertirse en un fenómeno cultural en internet.

Su última publicación, marcada por el optimismo y la actividad física, quedó como un mensaje final coherente con su trayectoria pública: disciplina, energía y cercanía con su audiencia.

Con información de Infobae y Milenio.

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