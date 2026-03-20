“Fue un esposo y padre amoroso”: el mensaje de la familia de Chuck Norris

La familia de Chuck Norris confirmó su fallecimiento y destacó que murió en paz, rodeado de sus seres queridos. En un mensaje emotivo, resaltaron su rol como esposo, padre y abuelo, así como su fe y compromiso con quienes amaba.
20/03/2026 12:53
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La familia del reconocido actor y artista marcial Chuck Norris confirmó con profundo pesar su fallecimiento, ocurrido la mañana de ayer jueves, según un comunicado oficial difundido en las últimas horas.
En el mensaje a través de su cuenta oficial en Redes Sociales, sus seres queridos señalaron que el también ícono del cine de acción murió en un entorno de paz, acompañado por su familia.
Asimismo, pidieron respeto a la privacidad en este momento de duelo, evitando brindar detalles sobre las circunstancias de su deceso.
“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso”, expresa el pronunciamiento, que resalta el lado más íntimo y familiar del actor.
La familia destacó además que Norris vivió con fe, propósito y un fuerte compromiso con sus seres queridos, valores que también transmitió a millones de seguidores alrededor del mundo a través de su trabajo y disciplina.
Finalmente, sus familiares expresaron gratitud por la vida compartida con el actor y por el respaldo recibido en estos momentos difíciles.
“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió”, concluye el mensaje.
La partida de Chuck Norris deja un legado imborrable tanto en la industria del entretenimiento como en quienes siguieron su trayectoria dentro y fuera de la pantalla.
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