Durante todo este tiempo, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook debieron cumplir con el servicio militar obligatorio de su país y luego se enfocaron en sus proyectos musicales individuales, disparando la expectativa de su vuelta como banda a nivel mundial.

El nuevo trabajo no sólo marca su regreso discográfico, sino también el comienzo de una nueva etapa artística. Los siete integrantes participaron activamente en la composición y producción del álbum, incorporando experiencias personales y emociones atravesadas durante los años de pausa.

A lo largo de 14 canciones, BTS volvió para compartir historias honestas pensadas especialmente para ARMY, la comunidad de fans que acompañó al grupo durante todo este tiempo. El disco encapsula la identidad actual del grupo y busca conectar emociones universales que atraviesan generaciones y culturas, tomando como punto de partida sus raíces y el presente que viven como artistas en 2026.

En lo musical, ARIRANG muestra un sonido diferente al que BTS solía explorar en trabajos anteriores, con mucho rap y tonos oscuros. El álbum recorre distintos climas y géneros, reflejando la evolución personal y artística de sus integrantes y cómo el tiempo separados y el servicio militar los hizo cambiar y madurar.

La primera parte propone una energía más intensa y expansiva, con canciones pensadas para el vivo y otras que repasan el camino que los llevó a convertirse en un fenómeno global, mientras que el tramo central y final profundiza en emociones más introspectivas, el crecimiento personal y la búsqueda de seguir avanzando sin perder la esencia del grupo.

RM, SUGA y J-Hope aparecen entre los principales compositores del proyecto, mientras que Jungkook y Jimin también participaron como autores en distintas canciones. El álbum además cuenta con un equipo internacional de productores reconocidos, entre ellos Picard Brothers, Tyler Spry, el colectivo PLUSS, Ryan Tedder, Mike Will Made-It, Diplo, Flume, El Guincho, Jasper Harris y Nitti Gritti.

El título del disco tampoco fue elegido al azar. ARIRANG toma su nombre de una de las canciones folclóricas más representativas de Corea, considerada un símbolo cultural por su vínculo con sentimientos como la nostalgia, la esperanza y la resiliencia, conceptos que atraviesan esta nueva era del grupo.

En paralelo, el grupo presentará BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, un show en vivo que se transmitirá por Netflix el 21 de marzo a las 8 de la mañana desde Gwanghwamun, uno de los espacios más emblemáticos de Seúl, y que marcará oficialmente el inicio de esta nueva etapa.

Además, el 27 de marzo se estrenará en la plataforma el documental BTS: el regreso, dirigido por Bao Nguyen, que mostrará el detrás de escena del proceso creativo y el reencuentro de los siete integrantes tras el servicio militar.

Luego del lanzamiento, BTS iniciará la gira mundial ARIRANG World Tour (2026-2027), con 82 conciertos en 34 regiones de Asia, América, Europa y Medio Oriente, mientras los fans argentinos esperan la confirmación de los shows previstos para el 23 y 24 de octubre.

Con información de El Clarín.

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