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Así cierra el dólar en el mercado paralelo este sábado 28 de marzo

A pesar de iniciar la mañana con relativa estabilidad, los principales portales de monitoreo registraron fluctuaciones constantes en el tipo de cambio informal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/03/2026 18:25

Bolivia

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Este sábado 28 de marzo, el mercado informal de divisas en Bolivia mostró ligeras variaciones hacia el final de la tarde. Los principales monitores digitales del país coinciden en que la moneda extranjera se ha consolidado en la franja de los Bs 9, operando con una brecha marcada respecto al tipo de cambio oficial.

Según los datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense cerró el día con un valor de Bs 9,10 para la compra y Bs 9,34 para la venta.

La jornada para este medidor comenzó a las seis de la mañana con una compra de Bs 9,11 y una venta de Bs 9,32.

Por su parte, la plataforma de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net reflejó una tendencia similar al finalizar el día, fijando su última actualización en Bs 9,35 para la compra y Bs 9,33 para la venta.

Los usuarios y comerciantes mantienen su atención en estas cifras, que sirven de referencia para las transacciones diarias en el sector informal.

 

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