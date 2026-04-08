¿Lluvia o sol? Así estará el clima en las ciudades capitales de Bolivia hoy

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) difundió el pronóstico del clima para este miércoles 8 de abril en las ciudades capitales de Bolivia, con presencia de lluvias, nubosidad y temperaturas variables según la región.

En el Occidente del país, La Paz registrará temperaturas entre 8 °C y 21 °C, con lluvias durante la tarde, mientras que El Alto tendrá mínimas de 3 °C y máximas de 16 °C, también con precipitaciones vespertinas.

En Oruro y Potosí, el pronóstico anticipa cielos mayormente nublados, con temperaturas que oscilarán entre los 2 °C y 19 °C en Oruro y entre 4 °C y 18 °C en Potosí.

En los Valles, Cochabamba alcanzará una máxima de 26 °C, con lluvias previstas en la tarde. Sucre tendrá un comportamiento similar, con temperaturas entre 10 °C y 22 °C.

En el sur, Tarija registrará entre 9 °C y 23 °C, con cielo mayormente nublado.

Por su parte, en el oriente del país, Santa Cruz tendrá temperaturas de 19 °C a 26 °C, con nubosidad predominante durante toda la jornada.

Altas temperaturas en el Oriente

Cobija se posiciona como la ciudad más cálida, con temperaturas entre 22 °C y 33 °C, además de lluvias en horas de la tarde.

En Trinidad, el pronóstico marca una mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C, también con probabilidad de precipitaciones.

El reporte refleja un patrón climático inestable en gran parte del país, con lluvias dispersas y variaciones térmicas entre regiones.

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