Cuatro personas resultaron heridas la noche del martes tras un choque entre dos vehículos en la intersección de la avenida Blanco Galindo y Juan Pablo Segundo, a la altura del kilómetro 4 de la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche. Según testigos, los dos vehículos colisionaron frontalmente, provocando daños materiales de consideración. La parte delantera de ambos automóviles quedaron completamente destrozados.

Personal de la Estación Policial Integral (EPI) de Coña Coña y equipos médicos acudieron al lugar tras el llamado de los transeúntes que presenciaron el hecho.

Según el informe de los médicos acudieron al llamado de los transeúntes que les indicaron que había un accidente de tránsito. En el lugar se encontró al menos tres heridos y se procedió a la atención de un paciente masculino con heridas en el rostro para evacuarlo a la Clínica Lirios, pero también se atendió a una paciente femenina que fue remitida a la clínica Los Bosques por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y recomiendan a los conductores mantener precaución en la zona.

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