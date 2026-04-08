La Paz: desprendimiento de talud en Achumani genera alarma en vecinos

Un desprendimiento de tierra registrado en la zona de Achumani, en el sur de La Paz, provocó alarma entre los vecinos debido a una intensa polvareda y un fuerte estruendo, aunque no dejó personas heridas ni daños materiales.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 22 sobre la avenida Alexander, donde parte de un cerro colapsó dentro de una propiedad privada.

Según el reporte preliminar, el evento se debió a la baja cohesión de los suelos, una característica propia de la topografía paceña.

Técnicos de la Alcaldía realizaron una inspección inmediata en el sector para evaluar riesgos y descartaron que se trate de un deslizamiento mayor, como se difundió inicialmente en redes sociales.

El volumen estimado del material caído alcanza aproximadamente los 90 metros cúbicos, lo que explica la magnitud visual del incidente y la preocupación generada entre los vecinos.

Pese a ello, las vías permanecen habilitadas y no se registran restricciones en la circulación vehicular.

Autoridades del macrodistrito Sur pidieron a la población mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.

Vecinos del sector, sin embargo, manifestaron su preocupación debido a que este tipo de eventos se registraría con frecuencia en la zona.

Se prevé que las autoridades brinden un informe ampliado tras una nueva evaluación técnica para determinar si se requieren medidas preventivas adicionales.

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