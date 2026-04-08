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Trabajadores de salud acatan paro y suspenden atención en Santa Cruz

La medida busca exigir el pago de los meses pendientes y afecta a decenas de pacientes que llegaron desde la madrugada.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/04/2026 7:58

Hospitales de Santa Cruz sin consultas externas por medida de presión
Santa Cruz, Bolivia

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Los trabajadores y profesionales del sector salud estan acatando un paro de 24 horas que afecta la atención en hospitales de primer y segundo nivel en toda la ciudad de Santa Cruz

La medida de presión busca exigir el pago completo de los meses de febrero y marzo, que hasta la fecha no ha sido cancelado.

En el hospital San Juan de Dios, decenas de pacientes llegaron desde muy temprano para ser atendidos, pero se encontraron con la suspensión de consultas externas.

Muchas personas esperaban obtener fichas médicas, algunas desde la madrugada, enfrentando largas horas de espera y dificultades debido a la reprogramación de sus turnos.

Una paciente que llegó a las 4:30 a.m. para un examen de laboratorio comentó: “No sabía sobre este paro, nos enteramos recién y me preocupa porque es un examen que debo hacer en ayunas, y esto podría afectar los resultados”.

Otro paciente, que esperaba atención para una lesión en la mano, señaló: “Llegué a las 5:30 de la mañana y sí, me perjudica porque necesitaba mi cita. Espero que pronto se normalice la atención”.

Algunos pacientes mencionaron que, aunque conocían la medida de presión, las reprogramaciones generan incertidumbre sobre cuándo podrán recibir atención, especialmente quienes vienen de zonas lejanas.

Por su parte, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y es de 72 horas, desde el miércoles 8 al 10 de abril, en el departamento de Santa Cruz en los centros de primer y segundo nivel. 

Los pacientes son los más afectados, ya que muchas consultas y procedimientos no podrán realizarse en las fechas programadas, generando retrasos en tratamientos y análisis médicos esenciales.

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