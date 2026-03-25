Gobernación cruceña rechaza paro en salud y asegura que ya cumplió con pagos

El sector salud cumple un paro de 72 horas generando perjuicios para los pacientes que llegan desde provincias en busca de servicios especializados. La medida ha reducido la atención a emergencias y vacunación en varios centros hospitalarios.

El secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano, Edil Toledo, cuestionó la continuidad del paro y afirmó que la Gobernación ha cumplido con el pago de salarios al personal de los hospitales de tercer nivel.

“En la gestión 2025 se realizaron más de 40 paros y en lo que va de 2026 ya superan los 20. No puede ser que, por solidaridad, se paralicen los tres niveles de atención, cuando nosotros ya hemos cumplido con los pagos”, sostuvo la autoridad.

Toledo señaló que, si bien existen demandas legítimas por parte del sector, estas deberían diferenciarse según el nivel de administración —municipal, departamental o nacional— para evitar afectar servicios críticos.

“No debería haber paro en hospitales de tercer nivel, donde se atienden patologías de mayor complejidad. La pregunta es: ¿a dónde van a ir los pacientes que necesitan atención urgente?”, cuestionó.

Desde la Gobernación también se informó que se activaron planes de contingencia para garantizar la atención en emergencias y cirugías prioritarias; sin embargo, la consulta externa continúa siendo el servicio más afectado.

La autoridad advirtió además que el sistema de salud atraviesa una situación crítica por la falta de recursos, insumos y personal, lo que se agrava con retrasos en los desembolsos del nivel central.

“El sistema de salud está prácticamente en terapia intensiva. Falta presupuesto, medicamentos y recursos humanos. Incluso los recursos del SUS llegaron recién después de casi cuatro meses”, explicó.

Finalmente, Toledo planteó la necesidad de instalar una mesa de diálogo entre los tres niveles del Estado y el sector movilizado para encontrar una solución estructural.

“Se necesita una cumbre nacional en salud que permita dar una respuesta definitiva. Los más perjudicados son los pacientes y eso no puede seguir ocurriendo”, concluyó.

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