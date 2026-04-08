El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz habilitó un código QR para que la población consulte si fue designada como jurado electoral para la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, prevista para el 19 de abril.

La medida se da tras el sorteo realizado este martes, en el que 53.772 ciudadanos fueron seleccionados para cumplir funciones en las mesas de sufragio.

A través del QR, disponible en plataformas oficiales, los ciudadanos pueden acceder de forma directa a la nómina de jurados publicada en el portal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Cómo verificar si fuiste elegido

El TED informó que la consulta puede realizarse de manera digital mediante:

Escaneo del código QR difundido en redes oficiales

Ingreso al enlace habilitado en el portal institucional

Esta herramienta busca facilitar el acceso a la información y agilizar la verificación ciudadana de cara al proceso electoral.

Rol de los jurados electorales

Las personas seleccionadas tendrán la responsabilidad de instalar, administrar y cerrar las mesas de votación, además de garantizar la transparencia del proceso.

La segunda vuelta definirá al gobernador y vicegobernador de Santa Cruz, en un escenario clave para la administración departamental.

El TED recordó que el cumplimiento de esta función es obligatorio y forma parte de los deberes ciudadanos establecidos por ley.

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