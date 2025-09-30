¿Eres jurado electoral? Consulta aquí los puntos y horarios de capacitación

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), inició este lunes la capacitación presencial de juradas y jurados electorales en el área rural del departamento, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales, prevista para el 19 de octubre.

Este proceso formativo está dirigido a ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados para asumir la importante responsabilidad de ser máximas autoridades de mesa durante la jornada electoral.

Con el objetivo de garantizar una capacitación amplia, inclusiva y oportuna, el Sifde desplegó en 32 rutas a 90 facilitadores y capacitadores que recorrerán los recintos electorales de los municipios del área rural.

La formación está estructurada en torno a las etapas clave del proceso: antes, durante y después de la votación. Se pone especial énfasis en el llenado correcto de las actas electorales.

Juradas y jurados del área rural

De los 54.690 jurados electorales sorteados en todo el departamento, 25.404 corresponden a municipios del área rural y son quienes participarán en estas capacitaciones.

Las y los jurados electorales pueden consultar los puntos y horarios de capacitación a través del portal web oficial del TED Santa Cruz y sus redes sociales institucionales: https://santacruz.oep.org.bo/

Mira la programación en Red Uno Play