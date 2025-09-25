¿Qué sucede si abandono mi rol como jurado electoral a media jornada?

Ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial, desde los Tribunales Electorales Departamentales recuerdan a los ciudadanos seleccionados como jurados electorales la importancia de su participación y las consecuencias de no cumplir con su deber cívico. Según las normativas vigentes, abandonar la mesa de sufragio a media jornada es considerado una falta grave con una multa significativa.

De acuerdo con la Resolución TSE-RSP-ADM N° 428/2024, una de las sanciones más elevadas se aplica a aquellos que, habiendo asistido a la mesa electoral, deciden retirarse antes de finalizar la jornada. Esta falta está castigada con el 50% del salario mínimo nacional, lo que equivale a 1.375 bolivianos.

El vocal del TED Santa Cruz, Saúl Paniagua, explicó que esta sanción busca garantizar que las mesas de sufragio operen de manera ininterrumpida y transparente. Abandonar el puesto no solo interrumpe el proceso, sino que también pone en riesgo la validez del voto.

Aunque la autoridad electoral prioriza la conciencia cívica, las multas están diseñadas para asegurar el correcto funcionamiento del proceso democrático. Por ello, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) enfatiza que el cumplimiento de esta responsabilidad es crucial para la credibilidad de las elecciones.

Además de las multas, el OEP ha clasificado otras faltas que también conllevan sanciones, como no asistir a la capacitación, no entregar a tiempo el material electoral o negarse a firmar el acta. Sin embargo, la sanción por abandono del puesto de jurado es una de las más severas, subrayando el compromiso que asume cada ciudadano al ser notificado para esta función.

