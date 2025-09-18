Si ya fui jurado y soy elegido nuevamente ¿Debo volver a capacitarme?

Avanza el calendario con miras a la segunda vuelta electoral, y una de las actividades importantes, es el sorteo de jurados electorales que se desarrollará este viernes 18 de septiembre.

Posteriormente, se establecerán las jornadas de capacitación para los jurados electorales en sus distritos y recintos de votación, sin embargo, surge la duda, de si las personas que recientemente cumplieron con este rol el pasado 17 de agosto, y son elegidos nuevamente, ¿deben volver a ser capacitados?

La explicación viene desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, donde se aclaró que, al tratarse de un nuevo proceso, cuenta con características diferentes, por lo que los ciudadanos seleccionados, deben volver a ser capacitados.

“Puede ocurrir que un ciudadano vuelva a ser elegido, no solo del reciente proceso electoral sino de anteriores, como es un sistema aleatorio, es posible pero poco probable, es necesario que realicen las capacitaciones para establecer algunos detalles, la papeleta no es la misma, solo elegimos a presidente y vicepresidente, además las hojas de trabajo son diferentes”, explicó Betzabé Merma, vocal del TED Cochabamba.

Junto a la publicación de la lista de jurados electorales, también se dará a conocer el cronograma de capacitaciones.

En el área urbana, las capacitaciones serán del 25 de septiembre al 15 de octubre, y en el área rural, del 7 al 16 de octubre, según explicó Merma.

