TEMAS DE HOY:
Accidentes en Cochabamba San Ignacio de Velasco Robo frustrado

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Tiquipaya: protestas y cierre de la alcaldía tras suspensión de Juan Pahuasi

Las organizaciones sociales rechazan la decisión del Concejo y responsabilizan a los ediles por la paralización de proyectos municipales.

Silvia Sanchez

17/09/2025 18:09

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La suspensión temporal del alcalde de Tiquipaya, Juan Pahuasi, desató una ola de protestas de organizaciones sociales que emitieron un voto resolutivo y determinaron el cierre de todas las dependencias municipales.

El Concejo Municipal aprobó la suspensión de Pahuasi por 30 días, medida que el propio alcalde aceptó, aunque calificó como “política y personal”.

 

 

Puntos del voto resolutivo

Las organizaciones sociales que se movilizaron plantearon cuatro exigencias principales:

  • Audiencia inmediata del Concejo Municipal con la población sobre la suspensión del alcalde.

  • Cierre y tapiado de todas las instalaciones de la alcaldía mientras no haya respuesta.

  • Responsabilizar al Concejo por la paralización de proyectos y actividades.

  • Advertencia de pedir alternancia o renuncia de concejales si no atienden la demanda.

 

El Concejo Municipal defendió la suspensión, asegurando que la medida se adoptó en base a recomendaciones de la Contraloría.

Mientras tanto, los sectores sociales reiteraron que no levantarán las medidas de presión hasta que se instale una audiencia pública.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD