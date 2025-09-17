TEMAS DE HOY:
Comunidad

Luego de tres años: Desfile cívico en Santa Cruz será el 23 desde las 17:00 en el Cambódromo

La tradicional agenda por la efeméride incluye desfile, misa y ofrenda floral. Instituciones pueden inscribirse para participar.

Silvia Sanchez

17/09/2025 17:04

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Cuando faltan pocos días para conmemorar los 215 años de la Gesta Libertaria de Santa Cruz, la Gobernación cruceña hizo pública la invitación oficial a instituciones y asociaciones para sumarse a los actos conmemorativos.

Actos oficiales por la efeméride cruceña

Martes 23 de septiembre: desfile cívico militar

El tradicional desfile se retoma después de tres años y se realizará en el Cambódromo, a partir de las 17:00. Participarán autoridades municipales, departamentales, cuerpo diplomático, además de instituciones y asociaciones.

Miércoles 24 de septiembre: actos protocolares

Los eventos comenzarán a las 08:30 con la iza de la bandera y la ofrenda floral al coronel Ignacio Warnes, en la plaza principal.
A las 10:00, se celebrará la misa tradicional en la Catedral Metropolitana, con presencia de autoridades.

Las instituciones y asociaciones que deseen participar del desfile cívico militar pueden registrarse a través de los teléfonos: 363-6751 y 363-6753 o dirigirse a las oficinas de Seguridad Ciudadana, ubicadas en la avenida Alemania y 4to anillo.

 

 

