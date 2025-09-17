Confeagro se reunió en Oruro y firmó pacto por la producción, democracia y gobernabilidad

Durante la jornada de este miércoles 17 de septiembre, en la ciudad de Oruro se reunió la Federación de Empresarios Privados de Oruro, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), además de las bancadas de diputados y senadores electos, para tratar temas de economía y productividad.

Durante la reunión definieron la firma de un pacto por la producción, la democracia y la gobernabilidad.

“Bolivia pasa por una profunda crisis económica, social e institucional, la cual requiere la unidad, responsabilidad y madurez política para devolver certidumbre a la población boliviana. Que la democracia requiere de acuerdos mínimos de gobernabilidad, respeto a las diferencias, búsquedas de consenso y una visión compartida de país que priorice el bienestar de todos los bolivianos”, señaló Klaus Frerking, presidente de Confeagro y de la CAO.

Se acordó trabajar en una agenda conjunta a nivel nacional con las autoridades electas y el nuevo presidente, para poder trabajar en mecanismos que impulsen y recuperen la economía del país.

“Acceso irrestricto a tecnología y biotecnología para la producción agropecuaria nacional, garantizar seguridad jurídica para la producción y para todos los que invertimos, dar solución a la falta de dólares, implementar proyectos para la construcción de represas para riego y generación de energía en todo el país, garantizar la provisión oportuna de combustible, como ser diésel y gasolina”, manifestó Frerking.

También se solicita la aplicación de medidas que permitan una estabilización de la economía nacional.

“Liberación plena de las exportaciones, implementar una estrategia para aperturar mercados para exportar productos de todos los departamentos del país. Impulsamos una agenda nacional de unidad priorizando la recuperación económica y productiva, la lucha contra la corrupción, la estabilidad política-social y la construcción de un futuro con justicia y oportunidades para todos los bolivianos”, agregó el presidente de Confeagro.

Mira la programación en Red Uno Play