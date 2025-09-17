Revelan cuidado estético que adoptó Lamine Yamal, novio de Nicki Nicole

Después de que se confirmara la relación entre el famoso y joven jugador de fútbol, Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole, se dio a conocer algunos de los cambios y secretos de belleza del futbolista.

Yamal apareció utilizando los famosos parches antiacné, el mismo secreto beauty que ya habían popularizado Justin Bieber, su esposa Hailey y hasta Anne Hathaway.

Son pequeñas láminas diseñadas para cubrir y tratar granitos puntuales en el rostro y que funcionan como una barrera protectora que mantiene la humedad de la zona y favorece la cicatrización.

El uso de estos pequeños parches se convirtió incluso ya en parte de una moda y está presente en las rutinas de belleza.

La joven pareja confirmó el romance entra ambos después de la especulación desata entre ambos, y ambos se mostraron muy juntos en fotografías e historias de redes sociales de la artista.

“Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, dijo la artista en su contacto con medios de comunicación.

