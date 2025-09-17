TEMAS DE HOY:
Revelan cuidado estético que adoptó Lamine Yamal, novio de Nicki Nicole

El joven jugador de fútbol ahora cuida su apariencia con artículos de estética. Revelan algunos detalles de sus cuidados.  

Silvia Sanchez

17/09/2025 15:19

Escuchar esta nota

Después de que se confirmara la relación entre el famoso y joven jugador de fútbol, Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole, se dio a conocer algunos de los cambios y secretos de belleza del futbolista.

Yamal apareció utilizando los famosos parches antiacné, el mismo secreto beauty que ya habían popularizado Justin Bieber, su esposa Hailey y hasta Anne Hathaway.

Son pequeñas láminas diseñadas para cubrir y tratar granitos puntuales en el rostro y que funcionan como una barrera protectora que mantiene la humedad de la zona y favorece la cicatrización.

El uso de estos pequeños parches se convirtió incluso ya en parte de una moda y está presente en las rutinas de belleza.

La joven pareja confirmó el romance entra ambos después de la especulación desata entre ambos, y ambos se mostraron muy juntos en fotografías e historias de redes sociales de la artista.

“Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, dijo la artista en su contacto con medios de comunicación.

 

