¡Están bien! Horas después de su accidente “Anthony y La Gozadera” se presentaron en Potosí

Después de que se diera a conocer el accidente que sufrió la agrupación peruana “Anthony y La Gozadera”, se conoció que los integrantes del grupo afortunadamente salieron ilesos y lograron presentarse en Potosí.

El grupo peruano formó parte de una transmisión en vivo desde Cala Cala, Norte Potosí, y en video de publicación se tituló: “Gracias a Dios están bien Antony la Gozadera en Cala Cala”, y se muestra su presentación musical.

Horas más temprano, se conoció sobre un accidente de tránsito que sufrió el minibús que transportaba a los músicos y su equipo de apoyo.

La agrupación tenía planificado una serie de presentaciones en diversas regiones de Perú, finalizando en Bolivia.

El 14 de septiembre se habían presentado en Chamaca, Chumbivilcas, del departamento de Cuzco, y el incidente se habría registrado mientras se encontraban en tránsito hacia el Norte de Potosí.

