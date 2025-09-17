TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Accidente carretero Narcotráfico en Bolivia

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Aparecen nuevos videos: Así fue el ataque y asesinato a tiros de un exjefe policial del Brasil

El actual secretario de Administración de Praia Grande, falleció tras un violento ataque de un comando armado.

Silvia Sanchez

17/09/2025 11:38

Escuchar esta nota

En las últimas horas surgieron más detalles acerca del brutal asesinato de Ruy Ferraz Fontes, exjefe de la Policía Civil de São Paulo y actual secretario de Administración de Praia Grande, quien falleció después del violento ataque de un comando armado.

Según el reporte de autoridades policiales, el atentado ocurrió cerca de las 18:00 horas en la Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas. Cámaras de seguridad lograron registrar el momento de una persecución entre el vehículo del funcionario y otro automóvil con delincuentes armados.

Algunos testigos reportaron que tres atacantes descendieron de su coche, dispararon con fusiles de alto calibre contra el exjefe policial y rápidamente escaparon, más de 20 disparos impactaron en varias extremidades de la víctima.

El exjefe de Policía Ruy Ferraz Fontes, perteneció más de 40 años a la Policía Civil, donde fue pionero en investigaciones contra el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

También se informó que ya identificaron a dos sujetos que participaron en el crimen.

Video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD