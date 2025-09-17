Aparecen nuevos videos: Así fue el ataque y asesinato a tiros de un exjefe policial del Brasil

En las últimas horas surgieron más detalles acerca del brutal asesinato de Ruy Ferraz Fontes, exjefe de la Policía Civil de São Paulo y actual secretario de Administración de Praia Grande, quien falleció después del violento ataque de un comando armado.

Según el reporte de autoridades policiales, el atentado ocurrió cerca de las 18:00 horas en la Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas. Cámaras de seguridad lograron registrar el momento de una persecución entre el vehículo del funcionario y otro automóvil con delincuentes armados.

Algunos testigos reportaron que tres atacantes descendieron de su coche, dispararon con fusiles de alto calibre contra el exjefe policial y rápidamente escaparon, más de 20 disparos impactaron en varias extremidades de la víctima.

El exjefe de Policía Ruy Ferraz Fontes, perteneció más de 40 años a la Policía Civil, donde fue pionero en investigaciones contra el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

También se informó que ya identificaron a dos sujetos que participaron en el crimen.

Video:

