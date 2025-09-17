La tragedia que enlutó la carretera La Paz-Sorata, cuenta la historia de un verdadero milagro, pues entre las personas que lograron salvar su vida, está un niño de 6 años, cuya madre lo abrazó para protegerlo.

Desafortunadamente, la madre de 32 años, está entre las víctimas fatales, junto a otras tres personas, mientras que su hijo, figura entre los heridos y sobrevivientes.

La vagoneta en la que se trasladaban 15 personas, se embarrancó en cercanías de la comunidad de Cucho, a una profundidad de aproximadamente 100 metros, de acuerdo al reporte de la Policía, cuatro personas perdieron la vida en el lugar y otras 11 resultaron heridas y fueron trasladados a centros de asistencia médica.

“Entre los heridos está un menor de 6 años y tres personas que fueron trasladadas al hospital del Keiko”, informó el coronel Javier Salgueiro, director de la Policía Rural y Fronteriza.

La madre del menor, al notar el accidente, rápidamente habría abrazado a su hijo, el menor no presenta lesiones de gravedad.

“La mamá, al percatarse del accidente a esa profundidad, posiblemente protegió al niño, ya que el infante no presenta lesiones. Sin embargo, ella falleció”, agregó el jefe policial.

El trágico accidente cobró la vida de tres varones y una mujer, el caso se encuentra en proceso de investigación.

