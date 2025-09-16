TEMAS DE HOY:
Policial

Sorata: cuatro personas mueren y 11 quedan heridas tras embarrancamiento de vehículo

El hecho ocurrió cerca de la comunidad de Cucho, en el norte paceño. Entre los heridos hay un menor de 6 años. La Policía investiga las causas del accidente.

Silvia Sanchez

16/09/2025 17:52

La Paz, Bolivia

Un accidente de tránsito registrado en la zona de Sorata, La Paz, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 11 heridas, luego de que un vehículo se embarrancara aproximadamente 100 metros de profundidad, en cercanías de la comunidad de Cucho.

El hecho fue atendido por efectivos de la Policía Rural y Fronteriza, que junto a equipos de emergencia lograron evacuar a los heridos y trasladarlos a centros médicos cercanos.

 

 

 

“Entre los heridos está un menor de 6 años y tres personas que fueron trasladadas al hospital del Keiko”, informó el coronel Javier Salgueiro, director de la unidad policial.

Aunque no se ha difundido la lista oficial de víctimas, se confirmó que cuatro personas perdieron la vida en el lugar y que entre los heridos hay personas con lesiones de diversa gravedad.

Las causas del accidente están en proceso de investigación, mientras se aguarda un informe. 

 

