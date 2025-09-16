Un accidente de tránsito registrado en la zona de Sorata, La Paz, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 11 heridas, luego de que un vehículo se embarrancara aproximadamente 100 metros de profundidad, en cercanías de la comunidad de Cucho.

El hecho fue atendido por efectivos de la Policía Rural y Fronteriza, que junto a equipos de emergencia lograron evacuar a los heridos y trasladarlos a centros médicos cercanos.

“Entre los heridos está un menor de 6 años y tres personas que fueron trasladadas al hospital del Keiko”, informó el coronel Javier Salgueiro, director de la unidad policial.

Aunque no se ha difundido la lista oficial de víctimas, se confirmó que cuatro personas perdieron la vida en el lugar y que entre los heridos hay personas con lesiones de diversa gravedad.

Las causas del accidente están en proceso de investigación, mientras se aguarda un informe.

Mira la programación en Red Uno Play