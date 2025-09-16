TEMAS DE HOY:
ambulancia Coco Vásquez tragedia en Melga

35ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Naoki Ishida será enterrado este miércoles en el Cementerio Jardín de La Paz

Familiares y amigos velan los restos del vocalista de la agrupación Explosión Cumbiera.

Silvia Sanchez

16/09/2025 15:07

Escuchar esta nota

Familiares, amigos y seguidores de Naoki Ishida, velan los restos del artista en el salón el "Manantial" de la Funeraria Santa María ubicado en la avenida Busch N°1209, entre esquina Guatemala, de la zona Miraflores, La Paz.

La familia recibe la solidaridad y palabras de aliento por parte de todas las personas que conocieron al artista.

Para este miércoles está programada una ceremonia religiosa a las 15:00 para posteriormente dirigirse al Cementerio Jardín, al sector ‘Girasoles B’ donde se prevé que los restos de artista puedan ser enterrados.

Naoki Ishida falleció durante la jornada de este lunes 15 de septiembre, su muerte continúa en proceso de investigación, aunque desde el Ministerio Público descartaron una mano criminal en el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD