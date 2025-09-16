Naoki Ishida será enterrado este miércoles en el Cementerio Jardín de La Paz

Familiares, amigos y seguidores de Naoki Ishida, velan los restos del artista en el salón el "Manantial" de la Funeraria Santa María ubicado en la avenida Busch N°1209, entre esquina Guatemala, de la zona Miraflores, La Paz.

La familia recibe la solidaridad y palabras de aliento por parte de todas las personas que conocieron al artista.

Para este miércoles está programada una ceremonia religiosa a las 15:00 para posteriormente dirigirse al Cementerio Jardín, al sector ‘Girasoles B’ donde se prevé que los restos de artista puedan ser enterrados.

Naoki Ishida falleció durante la jornada de este lunes 15 de septiembre, su muerte continúa en proceso de investigación, aunque desde el Ministerio Público descartaron una mano criminal en el hecho.

