Policial

Dictan detención preventiva para adolescente implicado en muerte de niña de 6 años en el Trópico

El menor de 16 años es acusado por el delito de infanticidio, el cuerpo de la víctima fue hallado a un lado de la vía en Puerto Villarroel, trópico de Cochabamba.

Red Uno de Bolivia

16/09/2025 12:06

Foto ABI
Cochabamba, Bolivia

En las últimas horas, el fiscal asignado a la investigación de la muerte de una niña de 6 años en el Trópico de Cochabamba, reveló que la justicia determinó detención preventiva para el adolescente implicado en el delito de infanticidio.

El Juzgado de Ivirgarzama estableció la detención preventiva para el adolescente de 16 años por el lapso de 45 días, el mismo es acusado preliminarmente por el infanticidio de Adriana Z. A., menor de 6 años cuyo cadáver fue encontrado en una canaleta en Puerto Villarroel, trópico de Cochabamba.

“En horas de la madrugada se ha llevado a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, el juez ha valorado todos los elementos que se han colectado y ha determinado su detención preventiva por el plazo de 45 días”, informó el fiscal Marcelo Villarroel, en entrevista con Televisión Estatal.

 

Dentro de los antecedentes del caso, se conoce que la niña desapareció el 8 de septiembre y tras varias jornadas de búsqueda, finalmente lograron encontrarla sin vida y con signos de violencia.

Según explicó el fiscal, se accedieron a imágenes de cámaras de seguridad en la unidad educativa de la menor, lo que permitió contar con algunos elementos para avanzar con el proceso de investigación.

El cuerpo de la menor fue encontrado el viernes 12 de septiembre alrededor de las 11h30 en una canaleta, al borde de la carretera, en la zona de Senda VI. Tras el desarrollo de la autopsia, se confirmó que la víctima murió por asfixia mecánica, estrangulamiento y anoxia por obstrucción de las vías aéreas superiores, sin descartar una posible agresión sexual.

Con información de ABI.

