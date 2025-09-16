TEMAS DE HOY:
“Vuelve el mejor junte”; María Becerra y Tini Stoessel anuncian una nueva canción juntas

La última vez que las artistas hicieron una colaboración juntas fue en 2023, con la canción “Miénteme”.

Silvia Sanchez

16/09/2025 11:12

La cantante argentina María Becerra volvió a los escenarios y a continuar a su carrera musical y anunció el desarrollo de dos futuros conciertos en su región, además de una nueva colaboración con connacional Tini Stoessel.

Ambas artistas lanzaron juntas “Miénteme”, un éxito arrasador del reggaetón y uno de los momentos más importantes de sus carreras y ahora anunciaron su nueva canción que será estrenada el próximo 18 de septiembre.

El nuevo éxito es la canción “Hasta que me enamoro”, el cual representará el capítulo 3 de Shanina, uno de los alter egos que “La Nena de Argentina”.

Todavía no se logró escuchar ningún adelanto, ya se conocieron fotos de ambas en las que Becerra lleva un look estilo animé, como el de su personaje.

 

“Qué hermoso volver a compartir juntas“, escribió la quilmeña en la publicación de redes sociales que confirmó la llegada de este nuevo tema luego de ”Ramen para dos" e “Infinitos como el mar”.

 

