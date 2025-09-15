“Retrocede para causarle más daño”: Conductor ebrio arrolla a policía en Miraflores, La Paz

Un policía resultó gravemente herido tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad, durante un control rutinario en la zona de Miraflores, ciudad de La Paz, el sábado pasado.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle Haití, cuando el conductor, al intentar evadir el control, arrolló a un uniformado y luego retrocedió con el vehículo, pasando nuevamente sobre su cuerpo. La secuencia fue captada por cámaras de seguridad.

“El policía se encuentra en situación crítica de salud, con diagnóstico de politraumatismo y traumatismo craneoencefálico”, informó el coronel Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

El uniformado permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Según el reporte oficial, el conductor fue aprehendido en el lugar y será procesado por tentativa de homicidio e impedimento al ejercicio de funciones.

“Este sujeto arremetió contra la humanidad del policía, y se ha podido apreciar en cámaras que retrocede con la finalidad de generarle más daño”, sostuvo Neme.

Junto al conductor, las personas que lo acompañaban también fueron arrestadas por estorbo a la función pública. La Felcc no descarta su implicación como cómplices en el hecho.

El caso sigue en investigación y se espera la realización de la audiencia de medidas cautelares para el principal implicado.

