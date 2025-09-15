¡Terrible! Atacó a su pareja, su bebé y al novio de su hijastra con puñaladas

Ocurrió en Argentina, en el barrio de Villa Harding Green, un hombre atacó a golpes a su pareja y a su bebé de 11 meses, y luego apuñaló al novio de su hijastra cuando éste quiso defenderlas.

El agresor es un hombre de 41 años, y la agresión empezó con una discusión entre la pareja, que al poco tiempo empezó a subir de tono e iniciaron las agresiones con golpes brutales.

Lo terrible del hecho es que las agresiones también alcanzaron a la bebé de 11 meses que se encontraba con su madre, el novio de su hijastra intentó detenerlo, pero el agresor primero intentó apuñalarlo en el pecho, pero no lo logró. Luego le provocó cortes en el rostro y en el cuello, y escapó.

Al escuchar los gritos de las víctimas, los vecinos hicieron la denuncia y se movilizaron efectivos del Comando de Patrulla y de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca.

Mientras que el hombre fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, las víctimas fueron atendidas de urgencia.

Ahora el agresor cuenta con detención preventiva y su entorno familiar cuenta con custodia policial para garantizar la seguridad de las víctimas.

