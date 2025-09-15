Reclusos de Cantumarca en huelga de hambre: denuncian “discriminación judicial”

Internos del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí, se declararon en huelga de hambre indefinida, como medida de protesta contra el Órgano Judicial, el Juzgado de Ejecución Penal y el Tribunal Departamental de Justicia.

La protesta denuncia una presunta "discriminación judicial" y exigen el cumplimiento de instructivos que ordenan la revisión de casos de reos preventivos y sentenciados.

"Nos declaramos en huelga de hambre indefinida (...) por la discriminación judicial por parte del Órgano Judicial, Fiscalía, Juzgado de Ejecución Penal y el Tribunal Departamental de Justicia", señala un comunicado presentado por la población penitenciaria.

Aseguran que no se dio cumplimiento a dos instructivos el N.º 19/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitido el 25 de agosto, y el N.º OF.SP-CM 06/2025 del Consejo de la Magistratura, del 9 de julio.

La protesta también es en contra de una juez de ejecución penal y que se considere una ley de indulto.

"Lo que pedimos es que (la ley) tenga el mayor alcance y sin discriminación judicial. (...) Somos 60 compañeros a quienes no nos dan la libertad condicional que por ley nos corresponde, porque la juez de ejecución penal la aplica de manera restrictiva, algo que es inconstitucional", agregó el representante de los reclusos.

También solicitaron la abrogación de la Ley 348 porque aseguran que “su aplicación ha generado denuncias falsas afectando negativamente a los varones”.

