Perú ganó el Mundial de los Desayunos ¿Cuál es el premio que recibirá?

"Me comprometo personalmente a volar a Perú", decía Ibai Llanos después de anunciar el premio del Mundial de Desayunos, y es que el generador de contenidos y tiktoker, señaló que entregará una sartén dorada.

Ibai Llanos se trasladará al Perú, ya que anunció que hará la entrega “personalmente” de una sartén dorada como tras la victoria del pan con chicharrón con 12,8 millones de votos ante la arepa reina pepiada.

“Bueno, como saben, Perú ganó el Mundial de Desayunos. Ha sido una actuación increíble y el premio era este: una sartén de oro. Esta sartén dorada. Esta sartén de cutre. Sí, pero ha quedado guapo, ósea, al final yo creo que al final tiene el valor de todo lo que ha pasado durante todo este mes y el valor de todos los que han participado en el Mundial”, dijo Ibai mostrando el premio.

Llanos, preguntó a sus seguidores dónde debería llevarlo y a quien debería dárselo.

“Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú. Así que díganme ¿dónde debería estar la sartén de oro? ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería ponerla? ¿A quién se la debería dar? Porque yo me comprometo personalmente a volar a Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan. Los leo”, enfatizó.

Perú se convirtió en el ganador del Mundial de Desayunos con 12,8 millones de votos, el pan con chicharrón se impuso a la arepa reina venezolana (12.6 millones de votos).

