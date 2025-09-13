TEMAS DE HOY:
“Estaba tomando el sol”: un lagarto salió del canal de drenaje y sorprendió a vecinos de la Virgen de Luján

La Policía Forestal acudió al lugar tras el reporte de habitantes que aseguran haber visto a más de un lagarto en la zona.

Silvia Sanchez

13/09/2025 17:25

Santa Cruz, Bolivia

Un lagarto salió del canal de drenaje en la intersección de la avenida Virgen del Luján y el Noveno Anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, generando temor entre los habitantes de la zona.

El hecho fue reportado por vecinos, quienes aseguran que no es la primera vez que estos animales aparecen en el lugar. Algunos testigos relataron que, en ocasiones anteriores, lograron capturar a un lagarto, pero el problema persiste.

“La vez pasada le mandé a mi hija a la venta y el lagarto estaba ahí, parecía que estaba tomando sol. Pensamos que lo habían atrapado, pero eran dos. Ahora lo atraparon otra vez, pero una señora dijo que lo dejen suelto”, contó una vecina del lugar.

 

Los habitantes expresaron su preocupación por la posibilidad de ataques a menores o mascotas y pidieron la intervención de autoridades competentes.

“Queremos que se los lleven porque son un peligro. Los lagartos van de un lado a otro, se esconden y pueden atacar a los niños”, agregó otra habitante de la zona.

 

Ante la alarma, personal de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) se desplazó al área para verificar la situación e intentar capturar al animal.

 

