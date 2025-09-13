El Mundial de los Desayunos ya tiene ganador: 12,8 millones de votos lo coronaron campeón

Después de varias semanas de competencia, finalmente este sábado 13 de septiembre, se conoció al país campeón del Mundial de los Desayunos, un torneo viral que ganó mayor desde la etapa de semifinales; Ibai Llanos coronó a Perú, como el país con el “mejor desayuno”.

El pan con chicharrón de Perú, fue el desayuno más votado del mundo, logrando un total de 12.8 millones de votos, superando por un margen estrecho a su rival, que obtuvo 12.6 millones, que era Venezuela.

El desayuno peruano, ahora bastante conocido, incluía el pan con chicharrón, tamales y café pasado; y formó parte de una campaña de apoyo, impulsada por sus autoridades locales.

A lo largo del torneo viral, Perú logró superar a México, Ecuador y Chile, con un margen amplio de diferencia en cuanto a la votación.

El Mundial de los Desayunos, inició el pasado 18 de agosto, y reunió a 16 países con una extensa oferta gastronómica, destacando a varios países de América Latina y Europa.

Bolivia estuvo entre estos países, pero solo llegó a la etapa de semifinales, donde la arepa venezolana superó a la salteña y el api con pastel con una mínima diferencia.

