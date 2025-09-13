Fallece el sargento Abel Chillca, bombero herido en la explosión del silo en Santa Cruz

El sargento Abel Isaac Chillca Marca, bombero voluntario y miembro de la Policía Boliviana, falleció este sábado 13 de septiembre tras varios días en estado crítico por las graves quemaduras sufridas en la explosión de un silo en el Parque Industrial Latinoamericano de Santa Cruz.

El funcionario policial, tenía quemaduras de segundo grado en rostro y extremidades superiores, según el informe médico entregado por el hospital Obrero, donde permanecía internado, el sargento sufrió un paro cardíaco; pese a los intentos de reanimación, no hubo respuesta.

Chillca, además de otros tres bomberos, resultaron gravemente heridos durante la explosión de un silo en una empresa maderera el pasado 20 de agosto.

En ese entonces, en redes sociales, circularon videos de los momentos dramáticos en que la onda expansiva lanza a los uniformados al suelo; uno de ellos, envuelto en llamas, salió corriendo y sus compañeros finalmente lograron auxiliarlo.

Las imágenes también mostraban a los bomberos trepando los muros y arrastrándose con el objetivo de salir del lugar que se consumía en llamas y estaba lleno de humo.

