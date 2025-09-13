Quién era Abel Chillca, el bombero que murió en Santa Cruz mientras cumplía su deber

El sargento Abel Chillca Marca, miembro de la Unidad de Bomberos de la Policía en Santa Cruz, falleció en las últimas horas tras permanecer varios días internado en el hospital Obrero. El efectivo sufrió graves heridas durante una explosión registrada mientras se controlaba un incendio en un silo con aserrín.

El hecho ocurrió mientras los bomberos realizaban tareas de enfriamiento y control de un incendio en un depósito que contenía unas ocho toneladas de aserrín, cuando se produjo una explosión que los tomó por sorpresa.

Durante la emergencia, uno de los bomberos salió envuelto en llamas y otros intentaron escapar trepando las paredes del lugar. Cuatro efectivos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Obrero, donde recibieron atención médica de urgencia. Dos de ellos requirieron cirugías inmediatas.

Entre los heridos estaba el sargento Chillca, quien presentó lesiones de mayor gravedad y permaneció en estado crítico durante varios días. Finalmente, sufrió un paro cardiaco mientras continuaba internado, y pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Durante su internación, autoridades nacionales visitaron a los bomberos afectados y les entregaron la “Condecoración al Valor”, en reconocimiento a su labor, compromiso y sacrificio en cumplimiento del deber.

También se realizaron campañas solidarias para apoyar económicamente a los heridos y sus familias. Sin embargo, el caso de Chillca tuvo un desenlace trágico que hoy enluta a la institución policial y a toda la comunidad.

