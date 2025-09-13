La reconocida artista latina, Karol G, sorprendió a miles de sus fanáticos en medio de las calles de Roma, donde se prepara para formar parte de una espectacular presentación junto a otros artistas internacionales.

Su actuación se desarrollará en la plaza San Pedro, en pleno centro del Vaticano, y comenzará a las 21:00, hora local.

Aunque el evento a sido rechazado por algunos sectores conservadore de Roma, lo cierto es que la presentación gratuita de esta noche, contará con la presencia de Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson y Andrea Bocelli.

De acuerdo a los rumores de medios internacionales, Karol G, interpretaría la canción “Vivo por ella”, junto a Andrea Bocelli, además, se anunció un despliegue visual protagonizado por 3.500 drones, que iluminarán el cielo vaticano en la mayor coreografía aérea vista en Europa.

El gran evento será transmitido por diversas cadenas internacionales, y se pretende contar con una audiencia mundial.

Muchos de los fanáticos de la artista, se vieron sorprendidos al encontrar a la estrella, ensayando en medio de la calle, y pudieron estar muy cerca de ella, se consideraron afortunados.

