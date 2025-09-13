TEMAS DE HOY:
Deportes

Oriente rinde homenaje a Percy Fernández portando la banda de alcalde en su indumentaria

El equipo cruceño recordó al exalcalde con una camiseta especial que evocó su legado en Santa Cruz.   

Martin Suarez Vargas

13/09/2025 18:26

Foto: Rede sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Oriente Petrolero vivió un partido distinto este sábado, no solo por la goleada 3-0 sobre Real Oruro, sino por el emotivo homenaje que ofreció a la memoria de Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, fallecido el pasado 1 de septiembre a los 86 años.

Antes del inicio del encuentro, el plantel albiverde ingresó al campo de juego con una camiseta blanca atravesada por una banda cruzada en el pecho, símbolo que representa el atuendo distintivo de los alcaldes en Bolivia. El gesto despertó un profundo sentimiento en la hinchada y en la ciudadanía cruceña, que aún llora la partida de quien es considerado el impulsor de la Santa Cruz moderna.

El homenaje no solo se quedó en lo simbólico, sino que también se sintió en el ambiente del estadio Real Santa Cruz, donde la emoción se mezcló con los cánticos de la barra y el recuerdo de una figura que marcó la historia de la ciudad.

Finalmente, Oriente Petrolero completó la jornada con una victoria contundente, venciendo por 3-0 a Real Oruro en el marco de la División Profesional del fútbol boliviano, sellando así una tarde cargada de emoción, memoria y fútbol.

