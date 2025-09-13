El peleador boliviano José 'Chicho' Medina fue derrotado por sumisión en el primer asalto ante el serbio Dusko Torodovic, en una nueva presentación en la UFC. El combate, que comenzó parejo, se resolvió antes de los cinco minutos iniciales.

En los primeros instantes, Medina logró conectar un golpe certero en la ceja de Torodovic, provocándole un corte visible. También acertó varias combinaciones de puños que complicaron por momentos al europeo.

Sin embargo, con el paso del asalto, Torodovic ajustó su estrategia, llevó al boliviano contra la reja y comenzó a dominar el combate a través del clinch y las llaves de sumisión.

En una de esas secuencias, el serbio derribó a Medina, lo inmovilizó en el suelo y forzó la rendición por sumisión, cerrando el duelo de forma contundente.

Con este resultado, 'Chicho' Medina suma su tercera derrota consecutiva en la UFC, sin haber conseguido aún una victoria en la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.}

Mire aquí el video:

