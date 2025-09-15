TEMAS DE HOY:
Medidas cautelares Droga camuflada Muertos y herido tras accidentes

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Impresionante! Así fue la bola de fuego que atravesó el cielo y provocó alerta en Argentina

[Video] Las imágenes se hicieron virales entre los habitantes, muchos reaccionaron con asombro.

Silvia Sanchez

15/09/2025 12:07

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

La asombrosa imagen se registró el sábado 13 de septiembre por la noche, y fue reportada por vecinos de la zona La Pampa, Bahía Blanca y Viedma en Argentina.

Las imágenes se hicieron virales, ya que muchas personas reaccionaron ante una luz que se vio en medio del cielo.

En algunos videos, se ve el cielo ya de un color azul oscuro, cuando a lo lejos se logra apreciar una gran “bola de fuego” que “parpadea” en repetidas ocasiones, haciendo que la luz que desprende sea cada vez más intensa.

Después de que se reportara el paso de la “bola de fuego”, autoridades dieron a conocer que se trataba de un bólido, el cuál suele ser comparable a una pequeña explosión nuclear.

La NASA estimó la energía en 0.38 kilotones y, según se observó, el bólido que atravesó La Pampa a las 10:26 de la noche del 13 de septiembre es el más potente desde el registrado en Jujuy, en marzo de 2020 (0.39 kt).

Video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD