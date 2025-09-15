¡Impresionante! Así fue la bola de fuego que atravesó el cielo y provocó alerta en Argentina

La asombrosa imagen se registró el sábado 13 de septiembre por la noche, y fue reportada por vecinos de la zona La Pampa, Bahía Blanca y Viedma en Argentina.

Las imágenes se hicieron virales, ya que muchas personas reaccionaron ante una luz que se vio en medio del cielo.

En algunos videos, se ve el cielo ya de un color azul oscuro, cuando a lo lejos se logra apreciar una gran “bola de fuego” que “parpadea” en repetidas ocasiones, haciendo que la luz que desprende sea cada vez más intensa.

Después de que se reportara el paso de la “bola de fuego”, autoridades dieron a conocer que se trataba de un bólido, el cuál suele ser comparable a una pequeña explosión nuclear.

La NASA estimó la energía en 0.38 kilotones y, según se observó, el bólido que atravesó La Pampa a las 10:26 de la noche del 13 de septiembre es el más potente desde el registrado en Jujuy, en marzo de 2020 (0.39 kt).

Video:

