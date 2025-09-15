¡Emotivo homenaje! Así recuerdan al sargento Abel Chillca, bombero fallecido tras explosión de silo de Santa Cruz

Suman las muestras emotivas en memoria del sargento Abel Chillca Marca, bombero que falleció tras sufrir graves quemaduras en un incendio descontrolado en un silo en el Parque Industrial de Santa Cruz.

Sus compañeros lo recuerdan con mucha tristeza y recuerdan el trabajo que realizó en la unidad de Bomberos.

Comparten videos emotivos, mostrando algunos momentos que compartieron con el sargento y envían mensajes en su memoria, recordándolo con mucho cariño.

Los restos del sargento fueron trasladados a su ciudad natal en Oruro, donde su familia, camaradas y amigos lo velan con honores.

