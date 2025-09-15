"Perdimos a un héroe": dijo el comandante tras la muerte de bombero Chillca

El comandante de la unidad de bomberos de la Policía, coronel Carlos Veizaga, se refirió al fallecimiento del sargento Abel Chillca, quien estuvo 25 días internado en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras mientras atendía un incendio en un silo ubicado en la zona norte de la ciudad.

El sargento Chillca fue despedido con honores en la unidad de bomberos y posteriormente su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, Oruro, donde familiares, compañeros y autoridades realizaron un homenaje para reconocer su sacrificio y valentía. El coronel Veizaga calificó a Chillca como un "hermano de fuego" y un verdadero héroe que entregó su vida en cumplimiento del deber.

Veizaga destacó que el trabajo de los bomberos es de alto riesgo y que, pese a contar con capacitaciones internacionales y normativas claras, las condiciones en el campo aún presentan desafíos importantes. “Ponemos nuestra vida para proteger a la población, y eso es algo que siempre debemos recordar”, afirmó.

El comandante lamentó además que, a pesar de recibir equipamiento de diferentes gobiernos extranjeros, los bomberos en Bolivia todavía carecen de recursos suficientes y urgió a las autoridades nacionales y departamentales a brindar el apoyo necesario para garantizar la seguridad y eficacia en sus intervenciones.

Sobre el sargento Chillca, Veizaga lo describió como una persona emprendedora y comprometida, que siempre mostró voluntad para ayudar y trabajar por la comunidad. Aseguró que su memoria y legado permanecerán vivos dentro de la institución bomberil.

Finalmente, el coronel expresó su más profundo pésame a la familia de Chillca y aseguró que la comunidad de bomberos continuará acompañándolos en este difícil momento, reafirmando el compromiso y la unidad del cuerpo policial frente a las adversidades.

