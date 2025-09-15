Este domingo el cuerpo sin vida del sargento Abel Chillca, bombero que falleció tras la grave explosión en un silo de una empresa maderera del Parque Industrial, en la zona del Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, fue trasladado a la ciudad de Oruro.

Familiares, amigos y colegas esperaron el cuerpo en el Casco de la ciudad de Oruro y en una caravana llegó hasta dependencias de Bomberos Calama donde será velado.

En las imágenes captadas se observa cómo llegó el cuerpo, el mismo que fue recibido en medio del dolor de sus familiares.

Junto al sargento Abel Chillca otros tres bomberos resultaron heridos mientras trabajaban en el enfriamiento de un cilindro de aproximadamente 30 metros de altura cargado con aserrín.

El colapso del silo generó la explosión que los alcanzó directamente, uno de los más afectados fue Chillca.

