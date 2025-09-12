La Fiscalía investiga la residencia actual del hombre sindicado de haber agredido violentamente con una piedra a su exconcubina en El Alto, el mismo es acusado de feminicidio en grado de tentativa.

El fiscal de materia, Hernán Kieffer, informó este jueves que tras una audiencia de medidas cautelares la justicia determinó enviar al sujeto con detención preventiva a la cárcel sin un plazo determinado.

“En una audiencia de conciliación de medida cautelar, el juez ha dispuesto la medida extrema de detención preventiva, no se tiene plazo estará en el penal de San Pedro”, manifestó Kieffer.

El fiscal dijo que el caso se encuentra en pleno proceso de investigación. La concubina agredida, aún se encuentra internada y se recupera de las duras lesiones que le dejó el agresor.

“Se tiene en relación a los hechos de acuerdo a la investigación que este ciudadano habría agredido a su pareja sentimental, quien tiene 8 días de incapacidad, sin embargo, será remitida nuevamente al médico forense para que puedan valorarla nuevamente”, agregó Kieffer.

