Revelan la autopsia del hombre hallado envuelto en frazadas y atado con un cinturón en La Paz

El fallecido fue identificado. Según la Policía, un niño vio cómo un hombre arrastraba por las gradas el cuerpo, el mismo estaba envuelto en frazadas.

Red Uno de Bolivia

11/09/2025 11:34

Foto: Red Uno
La Paz

El fiscal asignado al caso, informó este jueves, sobre los resultados de la autopsia realizada al cuerpo sin vida del hombre hallado en las gradas de la zona Las Nieves, gradas Tiahuanaco, entre la zona de Cotahuma y avenida Buenos Aires de La Paz.

El sujeto había sido identificado, se trata de un hombre de 55 años, vecino del lugar, quien aparentemente vivía solo y estaba enfermo.

“El médico forense ha establecido como causa de muerte, tuberculosis es decir shock séptico, ha muerto por enfermedad. Según se estableció en la autopsia sus pulmones estaban negros”, afirmó el fiscal.

La Fiscalía maneja una hipótesis del hecho, pero causa extrañeza la forma en que el hombre fue encontrado, ya que se conoció que un niño vio como un sujeto sacaba de una casa el cuerpo, y este era arrastrado por las gradas, estaba envuelto en camas y sujetado con un cinturón.

Por ahora buscan establecer quién es la persona que sacó el cuerpo sin vida del hombre, el caso se encuentra en investigación.

 

