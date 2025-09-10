¡Alarmante! Hallan el cuerpo de una persona en unas gradas de la zona Cotahuma, La Paz

Vecinos de la zona Cotahuma, en la ciudad de La Paz, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, la misma se encontraba abandonada en unas gradas que une a la zona Max Paredes.

“Estamos muy preocupados y asustados, porque hemos encontrado un cadáver entre las 14:00 horas y 14;30, parece que lo arrastraron, la zona se volvió muy insegura y exigimos presencia policial”, manifestó una vecina de la zona.

Según la vecina, no hay presencia policial, señaló que incluso al hacer el llamado para que la Policía llegue a la zona a realizar las investigaciones y el levantamiento legal del cadáver, los efectivos tardaron entre una hora y hora y media para llegar.

Otros vecinos se habrían dirigido a realizar la denuncia sobre el hallazgo hasta el módulo policial de la zona, pero lamentablemente pese a ello la policía no llegó.

Aparentemente durante la mañana el cuerpo no se encontraba en el lugar, y fue hasta las 14:00 horas que aparentemente apareció en el lugar y presumen que lo arrastraron y sacaron de una casa cercana, posteriormente lo abandonaron en las gradas.

