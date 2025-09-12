El hecho se suscitó el pasado mes de agosto, donde cinco personas agredieron a un hombre, el mismo fue hallado con coca en su boca, le pusieron otras prendas de vestir, fue ch'allado y torturado, según la denuncia realizada por la hermana del agredido y defensa legal, abogada Jackelin Parrado.

Tras un mes de realizadas las investigaciones, la Policía procedió este jueves a la captura y aprehensión de un hombre, quien es sindicado como el autor principal del hecho, el mismo es acusado por tentativa de asesinato, tras intentar presuntamente enterrar vivo a la víctima, y ofrendarlo como sullu a la Pachamama, en una construcción.

“Quiso enterrarlo como si fuera sullu, están metidos los de la discoteca, estos sujetos, es toda una organización criminal, porque no es la primera vez que en esa discoteca ocurre esto”, manifestó Jackelin Parrado, abogada y hermana de la víctima.

El hecho se suscitó en la zona San Sebastián de La Paz, al interior de una discoteca, el hombre habría sido embriagado, golpeado y estaba con coca en la boca, presuntamente listo para ser enterrado.

“Le quisieron quitar la vida, le sonaron con piedra, dos mujeres y varios hombres, y en el grupo de estas personas, estaban dos hombres que se lo llevaron”, agregó la abogada.

El informe forense, según señaló la abogada, revela 60 días de impedimento para la víctima, quien llegó en silla de ruedas para emitir su declaración informativa en el caso.

“Han estado ocultos por más de 30 días, no solamente es él, son más de cinco personas que están prófugos en este momento”, agregó la abogada.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play