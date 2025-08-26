El hecho se suscitó a principios del mes de agosto, en La Paz, donde una persona fue acusada de robar un celular, ante esta acusación cinco personas procedieron a agredirlo físicamente.

El hombre agredido tiene 44 años de edad, su hermana Jackelin Parrado y defensa legal, denunció este lunes en Red Uno que, producto de la golpiza el varón terminó con severos daños y varias fracturas en el cuerpo.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención es como la familia lo encontró, ya que señalan que él estuvo a punto de asfixiarse porque tenía coca introducida en su boca.

“Manifestar el dolor de mi familia, mi hermano ha sido torturado durante 20 minutos, como se ve en el video se turnan para patearlo, le sacan sus cosas, le amenazan, le piden que ruegue por su vida y querían enterrarlo vivo”, manifestó Parrado.

Según la abogada y hermana de la víctima, tras ser agredido el varón intentó pararse y son dos hombres que se lo llevan y él permaneció desaparecido durante 6 horas.

“El aparece en unas gradas, cerca de la casa de su novia, las personas tenían su carnet, él estaba echado a punto de asfixiarse y tenía hipotermia. Lo encontramos con la boca llena de coca, casi hasta la garganta, no sé cómo le pudieron introducir la coca, ya que tenía todo el labio roto, lo encontramos con otras ropas, tenía otras prendas, estaba ch'allado con alcohol y vino, parecía que iban a hacer una ofrenda con mi hermano”, afirmó Parrado.

Las personas que lo atacaron, lo habrían dejado abandonado ya se según señalan conocían que la familia lo estaba buscando. Una vecina lo habría reconocido y pidió auxilio a los vecinos, avisaron a la familia y lo encontraron en graves condiciones, posteriormente lo trasladaron a un hospital.

Ahora su familia pide justicia ya que tiene la cabeza rota, cinco fracturas en el brazo, y no recuerda muchas cosas de lo que pasó. Se efectuó la denuncia, pero piden celeridad en el caso, los agresores fueron identificados.

