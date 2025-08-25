Video: “Envenenaron a mi hermano”, pidieron taxi por aplicación para que retorne a su domicilio, pero no llegó

Iver Cibelo Chilo, de 29 años de edad, es el hombre que fue hallado sin vida este domingo en inmediaciones del cuarto anillo y avenida San Aurelio, en Santa Cruz.

Según la denuncia de los familiares, la hermana de Iver, pidió un taxi por aplicación para que puedan trasladar a su hermano hasta su domicilio, sin embargo, nunca llegó.

“Le pedí un móvil para retornar a casa, y el móvil me avisa cuando estaban a bordo le mandé un ok, seguí el camino hasta que el móvil lo canceló, logré llamarlo a mi hermano y pedirle que me envié su ubicación real, posteriormente logré hablar con mi hermano, pero luego ya no contestaba la llamada”, manifestó la hermana del fallecido.

Según la hermana del fallecido, el chofer del taxi por aplicación había cancelado el viaje, por lo que la familia del fallecido ya no pudo realizar el seguimiento, tras pedir la ubicación en tiempo real a Iver, este logró marcar hasta el cuarto anillo, desde ese momento estaba desaparecido.

La familia fue a buscar al lugar y no lo encontraron, al día siguiente los llamaron para poderles informar que Iver fue hallado sin vida dentro de un canal de drenaje.

“Estaba golpeado mi hermano, estaba botando espuma por la boca, prácticamente lo envenenaron. Él siempre fue una persona que tenía amigos, no tenía problemas con nadie, por lo que no tenemos sospechas de alguna persona, solo sospechamos del taxi por aplicación”, afirmó la hermana del fallecido.

Piden a la Policía investigar el hecho y dar con los presuntos autores del asesinato.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play