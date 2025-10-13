Revelan la causa de muerte de Don Néstor, su cuerpo estaba abandonado en Tiraque

El conductor de trufi que fue hallado sin vida en Tiraque murió estrangulado. La autopsia confirmó que Néstor Cruz Zamorano, de 60 años, falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento, según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El cuerpo del transportista, que se encontraba desaparecido desde hace dos semanas, fue hallado en avanzado estado de descomposición debajo de un puente, en la carretera hacia Tiraque. Su hijo, quien participaba en el operativo de búsqueda, logró identificarlo plenamente.

De acuerdo con el director departamental de la FELCC, Vanderley Flores, todo apunta a que el crimen fue cometido para robarle su vehículo. “Se ha determinado que la causa de la muerte es anoxia anóxica con presión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulamiento”, señaló la autoridad.

Las investigaciones continúan para dar con los autores y localizar el minibús, que hasta la fecha sigue desaparecido. Los agentes presumen que el vehículo podría encontrarse en la zona del Trópico de Cochabamba, por lo que se han intensificado los operativos en la región.

La familia de la víctima exige justicia y pide que los responsables del asesinato sean capturados y sancionados.

